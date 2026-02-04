Рейтинг@Mail.ru
Высокий уровень стресса сокращает продолжительность жизни, заявили в РАН - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/stress-2072069778.html
Высокий уровень стресса сокращает продолжительность жизни, заявили в РАН
Высокий уровень стресса сокращает продолжительность жизни, заявили в РАН - РИА Новости, 04.02.2026
Высокий уровень стресса сокращает продолжительность жизни, заявили в РАН
Высокий уровень стресса может сократить продолжительность жизни, поэтому человек должен уметь справляться с тревогой, заявил РИА Новости директор Института... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T01:56:00+03:00
2026-02-04T01:56:00+03:00
общество
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576110647_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_b94e6e41e39c4ad22877111c1e1925af.jpg
https://ria.ru/20260129/stress-2071016290.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576110647_23:0:912:667_1920x0_80_0_0_2ddf6f01ef65db4dab5e256daa5acc42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, российская академия наук
Общество, Российская академия наук
Высокий уровень стресса сокращает продолжительность жизни, заявили в РАН

РИА Новости: высокий уровень стресса сокращает продолжительность жизни

© Depositphotos.com / AndrewLozovyiУставшая девушка
Уставшая девушка - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Уставшая девушка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Высокий уровень стресса может сократить продолжительность жизни, поэтому человек должен уметь справляться с тревогой, заявил РИА Новости директор Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН Михаил Дидур.
"Стресс – это аккумулирующее понятие, туда входит все: информационная нагрузка, семья и все, в чем живет человек. И, соответственно, если он с этим справляется и так далее, то и он живет дольше. Если не справляется, то, так сказать, это масса болезней, которые на него набрасываются и, в общем, ограничивают его жизнь", – сказал Дидур.
Он добавил, что человеку необходимо понять свой реальный уровень стресса и научиться с этим стрессом справляться.
Офисный работник - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Стресс на работе может превращать людей в геев, заявил малайзийский министр
29 января, 15:44
 
ОбществоРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала