Высокий уровень стресса сокращает продолжительность жизни, заявили в РАН

"Стресс – это аккумулирующее понятие, туда входит все: информационная нагрузка, семья и все, в чем живет человек. И, соответственно, если он с этим справляется и так далее, то и он живет дольше. Если не справляется, то, так сказать, это масса болезней, которые на него набрасываются и, в общем, ограничивают его жизнь", – сказал Дидур.