Высокий уровень стресса сокращает продолжительность жизни, заявили в РАН
2026-02-04T01:56:00+03:00
общество
российская академия наук
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Высокий уровень стресса может сократить продолжительность жизни, поэтому человек должен уметь справляться с тревогой, заявил РИА Новости директор Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН Михаил Дидур.
"Стресс – это аккумулирующее понятие, туда входит все: информационная нагрузка, семья и все, в чем живет человек. И, соответственно, если он с этим справляется и так далее, то и он живет дольше. Если не справляется, то, так сказать, это масса болезней, которые на него набрасываются и, в общем, ограничивают его жизнь", – сказал Дидур.
Он добавил, что человеку необходимо понять свой реальный уровень стресса и научиться с этим стрессом справляться.