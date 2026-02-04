https://ria.ru/20260204/ssha-2072298622.html
Си Цзиньпин обсудил с Трампом проблему продажи оружия Тайваню
Си Цзиньпин обсудил с Трампом проблему продажи оружия Тайваню - РИА Новости, 04.02.2026
Си Цзиньпин обсудил с Трампом проблему продажи оружия Тайваню
Тайвань является частью территории Китая, Вашингтон должен с осторожностью относиться к проблеме продажи вооружений острову, заявил председатель КНР Си Цзиньпин РИА Новости, 04.02.2026
