Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин обсудил с Трампом проблему продажи оружия Тайваню - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/ssha-2072298622.html
Си Цзиньпин обсудил с Трампом проблему продажи оружия Тайваню
Си Цзиньпин обсудил с Трампом проблему продажи оружия Тайваню - РИА Новости, 04.02.2026
Си Цзиньпин обсудил с Трампом проблему продажи оружия Тайваню
Тайвань является частью территории Китая, Вашингтон должен с осторожностью относиться к проблеме продажи вооружений острову, заявил председатель КНР Си Цзиньпин РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T19:10:00+03:00
2026-02-04T19:10:00+03:00
в мире
китай
тайвань
сша
си цзиньпин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051797099_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_67298fd1a9c9ebe19a3a551ed893404b.jpg
https://ria.ru/20260204/es-2072295547.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051797099_0:0:1006:754_1920x0_80_0_0_36d9cc43c6be2eb4cf5315e8d38721dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, сша, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, Тайвань, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Си Цзиньпин обсудил с Трампом проблему продажи оружия Тайваню

Си Цзиньпин призвал США осторожно относиться к проблеме продажи оружия Тайваню

© Фото : Xinhua/Huang JingwenПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Xinhua/Huang Jingwen
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Тайвань является частью территории Китая, Вашингтон должен с осторожностью относиться к проблеме продажи вооружений острову, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Лидеры Китая и США провели телефонный разговор 4 февраля. В ходе разговора китайский лидер подчеркнул, что тайваньский вопрос является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях.
"Тайвань - это территория Китая, и Китай должен защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность, он никогда не допустит отделения Тайваня от Китая", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
"США должны с осторожностью подходить к проблеме продажи оружия Тайваню", - добавил Си Цзиньпин.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином
Вчера, 18:56
 
В миреКитайТайваньСШАСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала