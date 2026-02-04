США не ответили на инициативу России по ДСНВ, заявил Ушаков

Рейтинг@Mail.ru
15:15 04.02.2026 (обновлено: 15:16 04.02.2026)
россия, сша, юрий ушаков, в мире
Россия, США, Юрий Ушаков, В мире
© РИА Новости / Кристина КормилицынаПомощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный ответ от США на инициативу России по ДСНВ не поступил, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Как вы знаете, мы предложили американцам 22 сентября 2025 года продлить на один год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако официальный ответ от американцев так и не поступил", - рассказал Ушаков журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Трамп в последний день действия ДСНВ проведет встречу с советниками
РоссияСШАЮрий УшаковВ мире
 
 
