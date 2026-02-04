Рейтинг@Mail.ru
В ИМЭМО РАН рассказали, будут ли США использовать ИИ для запуска ракет - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:23 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/ssha-2072075776.html
В ИМЭМО РАН рассказали, будут ли США использовать ИИ для запуска ракет
В ИМЭМО РАН рассказали, будут ли США использовать ИИ для запуска ракет - РИА Новости, 04.02.2026
В ИМЭМО РАН рассказали, будут ли США использовать ИИ для запуска ракет
Официальные военные документы США устанавливают, что искусственный интеллект (ИИ) не рассматривается для выдачи приказов о запуске ракет, последнее слово... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T04:23:00+03:00
2026-02-04T04:23:00+03:00
технологии
сша
америка
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898100417_0:0:2729:1535_1920x0_80_0_0_267a115f084afd2159e767d689ea67be.jpg
https://ria.ru/20260203/ii-2071830176.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898099504_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_4ef67ef0127dce0655c5b4743f002639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, америка, российская академия наук
Технологии, США, Америка, Российская академия наук
В ИМЭМО РАН рассказали, будут ли США использовать ИИ для запуска ракет

ИМЭМО РАН: США в данный момент не будет использовать ИИ для запуска ракет

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальные военные документы США устанавливают, что искусственный интеллект (ИИ) не рассматривается для выдачи приказов о запуске ракет, последнее слово останется за человеком, рассказала РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
"В официальных военных документах Соединенных Штатов уже много лет указывается цель ускорения процесса доминирования Америки в мире по внедрению ИИ. Цель - сделать его основой боевых действий во всех военных сферах. Но при этом в этих же документах указывается, что ИИ не рассматривается, грубо говоря, для запуска ракет и выдачи окончательных приказов о применении вооружения. ИИ дает рекомендации военным для анализа и оценки, то есть нажимать кнопку или отдавать приказ все равно пока должен человек", - сказала Ромашкина.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В ИМЭМО РАН объяснили, как Пентагон может применить ИИ
Вчера, 02:35
 
ТехнологииСШААмерикаРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала