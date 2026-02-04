В ИМЭМО РАН рассказали, будут ли США использовать ИИ для запуска ракет

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальные военные документы США устанавливают, что искусственный интеллект (ИИ) не рассматривается для выдачи приказов о запуске ракет, последнее слово останется за человеком, рассказала РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.