В ИМЭМО РАН рассказали, будут ли США использовать ИИ для запуска ракет

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальные военные документы США устанавливают, что искусственный интеллект (ИИ) не рассматривается для выдачи приказов о запуске ракет, последнее слово останется за человеком, рассказала РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
"В официальных военных документах Соединенных Штатов уже много лет указывается цель ускорения процесса доминирования Америки в мире по внедрению ИИ. Цель - сделать его основой боевых действий во всех военных сферах. Но при этом в этих же документах указывается, что ИИ не рассматривается, грубо говоря, для запуска ракет и выдачи окончательных приказов о применении вооружения. ИИ дает рекомендации военным для анализа и оценки, то есть нажимать кнопку или отдавать приказ все равно пока должен человек", - сказала Ромашкина.