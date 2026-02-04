Рейтинг@Mail.ru
В "белый список" сайтов добавили службы доставки и новые банки - РИА Новости, 04.02.2026
12:07 04.02.2026
В "белый список" сайтов добавили службы доставки и новые банки
В "белый список" сайтов добавили службы доставки и новые банки

СДЭК и ВТБ вошли в белый список сайтов

© РИА Новости / Валерий Мельников
Смартфон в руках
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Смартфон в руках. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Службы доставки СДЭК, "Купер" и "Самокат", банки ВТБ и ПСБ, "Бургер Кинг", "Мегамаркет", "Детский мир" и другие сервисы включены в обновленный "белый список" сайтов, сообщили в Минцифры России.
В такой список входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета.
"В "белый список" включены новые сервисы ... банки ВТБ и ПСБ, службы доставки СДЭК, "Купер" и "Самокат" ... магазин "Детский мир", сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг", маркетплейс "Мегамаркет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в очередную волну расширения перечня вошли ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков, государственная информационная система ЖКХ, а также ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.
Кроме того, в списке оказались онлайн-кассы "Эвотор", мобильное приложение "Инспектор" для дистанционных проверок бизнеса, компания "Росагролизинг", железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" и операторы электронного документооборота "Тензор" и "СКБ Контур".
"Белый список" пополнился и рядом СМИ. В него вошли медиахолдинг ВГТРК, телеканалы "Звезда", "Вместе-РФ" и "Матч ТВ", издания "Коммерсант" и "Парламентская газета", дистрибьютор телеканалов в цифровой среде "Витрина ТВ".
По словам Минцифры, в список цифровых платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета, входят наиболее значимые и востребованные российские сервисы и сайты, в том числе региональные. Он формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности.
На первом этапе Минцифры включило в перечень VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", Мегафон", МТС, "Ростелеком", T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
На втором этапе в "белый список" вошли сайты государственных органов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ), "Почты России", Альфа-банка, государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", сайты "Комсомольской правды", РИА Новости, РБК, "Газеты.ру", "Ленты.ру", Rambler, РЖД и туристического портала "Туту.ру", навигатора "2ГИС", такси "Максим", сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
Позже "белый список" сайтов пополнился региональными онлайн-платформами, сайтами ЦБ РФ, операторов связи, ряда СМИ, онлайн-кинотеатром "Окко" и другими ресурсами. Кроме того, Минцифры добавило в "белый список" сайты МЧС, МВД, Совета Федерации, Московской биржи, сети быстрого питания "Вкусно и точка", Headhunter, авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" и другие.
