В "белый список" сайтов добавили службы доставки и новые банки

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Службы доставки СДЭК, "Купер" и "Самокат", банки ВТБ и ПСБ, "Бургер Кинг", "Мегамаркет", "Детский мир" и другие сервисы включены в обновленный "белый список" сайтов, сообщили в Минцифры России.

В такой список входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета.

По словам Минцифры, в список цифровых платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета, входят наиболее значимые и востребованные российские сервисы и сайты, в том числе региональные. Он формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности.