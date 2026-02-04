https://ria.ru/20260204/spetsoperatsiya-2072220652.html
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российская армия взяла под контроль село Степановка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:03:00+03:00
2026-02-04T15:03:00+03:00
2026-02-04T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
россия
днепропетровская область
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, россия, днепропетровская область, запорожская область
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
ВС России освободили Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Российская армия взяла под контроль село Степановка в ДНР, сообщило Минобороны
.
«
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики", — рассказали там.
Нанесено поражение пяти бригадам противника в районах Приволья, Краматорска, Роскошного, Артема и Константиновки в ДНР.
— две боевые бронированные машины;
— два орудия полевой артиллерии;
— радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы;
— станцию радиоэлектронной борьбы;
— семь складов материальных средств и горючего.
Тем временем бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили село Староукраинка в Запорожской области. Потери понесли три бригады и штурмовой полк ВСУ в районах сел Покровское и Пришиб в Днепропетровской области, а также Рыбальского, Зеленого, Барвиновки и Верхней Терсы в Запорожской.
— более 340 военнослужащих;
— станцию радиоэлектронной борьбы;
— склад материальных средств.