Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 04.02.2026 (обновлено: 17:12 04.02.2026)
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 04.02.2026
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российская армия взяла под контроль село Степановка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
украина
россия
днепропетровская область
запорожская область
Новости
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

ВС России освободили Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области

Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль село Степановка в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики", — рассказали там.

Подразделения группировки войск "Юг" освободили Степановку в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Степановку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Степановку в ДНР
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Нанесено поражение пяти бригадам противника в районах Приволья, Краматорска, Роскошного, Артема и Константиновки в ДНР.
ВСУ потеряли:
— до 165 военнослужащих;
— две боевые бронированные машины;
— 14 автомобилей;
— два орудия полевой артиллерии;
— радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы;
— станцию радиоэлектронной борьбы;
— семь складов материальных средств и горючего.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Тем временем бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили село Староукраинка в Запорожской области. Потери понесли три бригады и штурмовой полк ВСУ в районах сел Покровское и Пришиб в Днепропетровской области, а также Рыбальского, Зеленого, Барвиновки и Верхней Терсы в Запорожской.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Староукраинку в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Староукраинку в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Староукраинку в Запорожской области
Противник потерял:
— более 340 военнослужащих;
— танк;
— 13 боевых бронемашин;
— 12 автомобилей;
— станцию радиоэлектронной борьбы;
— склад материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
