Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин оценил итоги Годов культуры России и Китая - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:59 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/sotrudnichestvo-2072243082.html
Си Цзиньпин оценил итоги Годов культуры России и Китая
Си Цзиньпин оценил итоги Годов культуры России и Китая - РИА Новости, 04.02.2026
Си Цзиньпин оценил итоги Годов культуры России и Китая
Годы культуры Китая и России вывели гуманитарные обмены и сотрудничество между странами на новый уровень, заявил Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:59:00+03:00
2026-02-04T15:59:00+03:00
культура
в мире
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072174548_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_717794d3b270bb84c02676981ea747ce.jpg
https://ria.ru/20260204/ushakov-2072224168.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072174548_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_1173ec630bb2c73160cf7d7dc45592ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
Культура, В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин оценил итоги Годов культуры России и Китая

Си Цзиньпин: Годы культуры вывели сотрудничество России и Китая на новый уровень

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Годы культуры Китая и России вывели гуманитарные обмены и сотрудничество между странами на новый уровень, заявил Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в видеоформате.
Перекрестные годы культуры прошли в 2024-2025 годах.
«
"Годы культуры Китая и России успешно завершились, гуманитарный обмен и сотрудничество двух стран вышли на новый уровень, а связи между людьми стали еще теснее", - заявил китайский лидер, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР и президент России в среду провели встречу в формате видеоконференции.
Владимир Путин проводит переговоры с Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Ушаков рассказал подробности о переговорах Путина и Си Цзиньпина
Вчера, 15:12
 
КультураВ миреКитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала