Пекин и Москва должны укреплять деловое сотрудничество, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.02.2026
14:17 04.02.2026 (обновлено: 14:25 04.02.2026)
Пекин и Москва должны укреплять деловое сотрудничество, заявил Си Цзиньпин
Пекин и Москва должны укреплять деловое сотрудничество, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Пекин и Москва должны укреплять деловое сотрудничество в различных областях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоразговора с президентом России Владимиром Путиным.
Путин и Си Цзиньпин провели разговор в формате видеоконференции в среду.
«
"(Китай и Россия должны - ред.) укреплять деловое сотрудничество в различных областях и обеспечивать дальнейшее развитие китайско-российских отношений в правильном направлении посредством углубления стратегического сотрудничества", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Россия и КНР должны защищать глобальную стабильность, заявил Си Цзиньпин
