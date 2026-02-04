https://ria.ru/20260204/solntse-2072238524.html
На Солнце произошла вторая по силе в 2026 году вспышка
На Солнце произошла вторая по силе в 2026 году вспышка - РИА Новости, 04.02.2026
На Солнце произошла вторая по силе в 2026 году вспышка
Еще одна вспышка максимального класса Х, вторая по силе в этом году, произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:42:00+03:00
2026-02-04T15:42:00+03:00
2026-02-04T17:05:00+03:00
наука
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072265234_0:20:1921:1101_1920x0_80_0_0_39443c7d2f6e1809cd00dcdfd44f058c.jpg
https://ria.ru/20260204/solntse-2072069128.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072265234_215:0:1708:1120_1920x0_80_0_0_849100a18f5107f09fc1ca844c78bc53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, мощные вспышки на солнце, наука
Наука, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Наука
На Солнце произошла вторая по силе в 2026 году вспышка
На Солнце произошла вторая по силе в 2026 г вспышка максимального класса