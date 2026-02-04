Рейтинг@Mail.ru
Наука
 
15:42 04.02.2026
На Солнце произошла вторая по силе в 2026 году вспышка
На Солнце произошла вторая по силе в 2026 году вспышка

Вспышка X4.2 на Солнце. 4 февраля 2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Еще одна вспышка максимального класса Х, вторая по силе в этом году, произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце вспышка X4.21! Пик пройден в 15.13. Почти все экстремальные вспышки в этой области имели два пика. Ждем, будет ли второй", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Вспышка стала уже пятой в этом году, которой присвоили балл Х. Самая сильная произошла в понедельник, она получила балл Х8.1.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
На Солнце 3 февраля произошли 16 мощных вспышек
