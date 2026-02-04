Рейтинг@Mail.ru
Возмущения от всплеска солнечной активности дошли до Земли - РИА Новости, 04.02.2026
11:39 04.02.2026
Возмущения от всплеска солнечной активности дошли до Земли
Возмущения от всплеска солнечной активности дошли до Земли - РИА Новости, 04.02.2026
Возмущения от всплеска солнечной активности дошли до Земли
Первые возмущения от начавшегося в феврале всплеска солнечной активности доходят до Земли, но пока в небольших объемах, поэтому магнитные бури если и будут, то... РИА Новости, 04.02.2026
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Возмущения от всплеска солнечной активности дошли до Земли

Возмущения от начавшегося в феврале всплеска солнечной активности дошли до Земли

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первые возмущения от начавшегося в феврале всплеска солнечной активности доходят до Земли, но пока в небольших объемах, поэтому магнитные бури если и будут, то слабые, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"К Земле завтра (в четверг - ред.) должны начать приходить первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Магнитные бури в феврале: прогноз на месяц
2 февраля, 17:51
Магнитные бури в феврале: прогноз на месяц
2 февраля, 17:51
Отмечается, что, несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов (за первые три дня февраля на Солнце зарегистрировано пять вспышек высшего класса X и около 50 сильных вспышек уровня M), магнитные бури ожидаются слабыми.
"Причина в том, что центры солнечной активности только вчера вышли в зону влияния на Землю, и до планеты, как ожидается, доберутся лишь края ушедших с Солнца в предыдущий период выбросов плазмы. Основная их масса пройдет мимо планеты", - объяснили учёные.
Во вторник вспышка класса Х произошла в зоне, из которой могла повлиять на Землю, но она не сопровождалась выбросами плазмы. Активные центры, в которых происходят вспышки, продолжают расти, их площадь накануне превысила тысячу единиц м.д.п. (миллионных долей полусферы). В текущем солнечном цикле (идёт примерно 11 лет) такого размера достигли лишь пять активных областей.
В зоне максимальных рисков для Земли активные центры будут находиться ещё около трёх суток, отметили в Лаборатории.
Ученый рассказал, будут ли в 2026 году магнитные бури
2 января, 02:11
Ученый рассказал, будут ли в 2026 году магнитные бури
2 января, 02:11
 
ЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
