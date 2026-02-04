https://ria.ru/20260204/solntse-2072129228.html
Возмущения от всплеска солнечной активности дошли до Земли
Возмущения от всплеска солнечной активности дошли до Земли - РИА Новости, 04.02.2026
Возмущения от всплеска солнечной активности дошли до Земли
Первые возмущения от начавшегося в феврале всплеска солнечной активности доходят до Земли, но пока в небольших объемах, поэтому магнитные бури если и будут, то... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:39:00+03:00
2026-02-04T11:39:00+03:00
2026-02-04T11:39:00+03:00
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054237715_17:0:1699:946_1920x0_80_0_0_a75a66211d44ab1531a19bffcd697b16.jpg
https://ria.ru/20260202/magnitnye-buri-v-fevrale-2026-2071772513.html
https://ria.ru/20260102/buri-2066010599.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054237715_228:0:1489:946_1920x0_80_0_0_0411196c81f51a95fb4f250cce508d0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Возмущения от всплеска солнечной активности дошли до Земли
Возмущения от начавшегося в феврале всплеска солнечной активности дошли до Земли
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первые возмущения от начавшегося в феврале всплеска солнечной активности доходят до Земли, но пока в небольших объемах, поэтому магнитные бури если и будут, то слабые, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"К Земле завтра (в четверг - ред.) должны начать приходить первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности", - говорится в сообщении в Telegram-канале
Лаборатории.
Отмечается, что, несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов (за первые три дня февраля на Солнце зарегистрировано пять вспышек высшего класса X и около 50 сильных вспышек уровня M), магнитные бури ожидаются слабыми.
"Причина в том, что центры солнечной активности только вчера вышли в зону влияния на Землю
, и до планеты, как ожидается, доберутся лишь края ушедших с Солнца в предыдущий период выбросов плазмы. Основная их масса пройдет мимо планеты", - объяснили учёные.
Во вторник вспышка класса Х произошла в зоне, из которой могла повлиять на Землю, но она не сопровождалась выбросами плазмы. Активные центры, в которых происходят вспышки, продолжают расти, их площадь накануне превысила тысячу единиц м.д.п. (миллионных долей полусферы). В текущем солнечном цикле (идёт примерно 11 лет) такого размера достигли лишь пять активных областей.
В зоне максимальных рисков для Земли активные центры будут находиться ещё около трёх суток, отметили в Лаборатории.