Возмущения от всплеска солнечной активности дошли до Земли

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первые возмущения от начавшегося в феврале всплеска солнечной активности доходят до Земли, но пока в небольших объемах, поэтому магнитные бури если и будут, то слабые, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"К Земле завтра (в четверг - ред.) должны начать приходить первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что, несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов (за первые три дня февраля на Солнце зарегистрировано пять вспышек высшего класса X и около 50 сильных вспышек уровня M), магнитные бури ожидаются слабыми.

"Причина в том, что центры солнечной активности только вчера вышли в зону влияния на Землю , и до планеты, как ожидается, доберутся лишь края ушедших с Солнца в предыдущий период выбросов плазмы. Основная их масса пройдет мимо планеты", - объяснили учёные.

Во вторник вспышка класса Х произошла в зоне, из которой могла повлиять на Землю, но она не сопровождалась выбросами плазмы. Активные центры, в которых происходят вспышки, продолжают расти, их площадь накануне превысила тысячу единиц м.д.п. (миллионных долей полусферы). В текущем солнечном цикле (идёт примерно 11 лет) такого размера достигли лишь пять активных областей.