На Солнце 3 февраля произошли 16 мощных вспышек
01:42 04.02.2026
На Солнце 3 февраля произошли 16 мощных вспышек
На Солнце 3 февраля произошли 16 мощных вспышек
Шестнадцать мощных вспышек, четыре - класса С, 11 - класса М и одна - самого высокого X уровня - произошли на Солнце во вторник, сообщает лаборатория солнечной... РИА Новости, 04.02.2026
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
2026
Новости
1920
1920
true
российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
На Солнце 3 февраля произошли 16 мощных вспышек

ИКИ РАН: на Солнце 3 февраля произошли 16 мощных вспышек

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Шестнадцать мощных вспышек, четыре - класса С, 11 - класса М и одна - самого высокого X уровня - произошли на Солнце во вторник, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Список солнечных вспышек за третье февраля 2026 года. Полное число вспышек класса C и выше – 16 вспышек. С класс — четыре, М класс — 11, X класс — одна", - говорится в сообщении лаборатории, размещенном на сайте ИКИ РАН.
Ученые ранее отметили, что активная область за сутки увеличила свою площадь на 50% и обновила личный рекорд по числу сильных вспышек (M + X) за сутки.
На Солнце произошла вспышка наивысшего класса
Российская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
