На Солнце 3 февраля произошли 16 мощных вспышек
На Солнце 3 февраля произошли 16 мощных вспышек
На Солнце 3 февраля произошли 16 мощных вспышек
Шестнадцать мощных вспышек, четыре - класса С, 11 - класса М и одна - самого высокого X уровня - произошли на Солнце во вторник, сообщает лаборатория солнечной... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T01:42:00+03:00
Новости
