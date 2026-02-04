В ЕП заявили о готовности приостановить торговое соглашение с США

БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Европейский парламент готов приостановить торговое соглашение между ЕС и США, европейские контрмеры в случае новых американских угроз более чем вероятны, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки ввиду того, что Трамп отказался от использования силы в Гренландии.
"К моему большому удивлению, ответ - да. Судя по информации, которая до меня доходит, реакция глав государств и правительств на новые американские требования и угрозы была очень жёсткой. Также наблюдается сильное давление со стороны общественного мнения. Несмотря на обоснованные и понятные возражения со стороны бизнеса, мне представляется, что европейские контрмеры в случае новых американских угроз более чем вероятны", - ответил он на вопрос о том, действительно ли готов Европарламент приостановить это соглашение.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин Штатов в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности ЕС обязался закупить у Америки энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа, - а также инвестировать в Соединенные Штаты Америки дополнительные 600 миллиардов долларов.