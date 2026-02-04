https://ria.ru/20260204/sinoptik-2072113200.html
Синоптик назвал причину сильных морозов в Москве
Синоптик назвал причину сильных морозов в Москве - РИА Новости, 04.02.2026
Синоптик назвал причину сильных морозов в Москве
Морозы в московском регионе связаны с приходом в регион холодных воздушных масс из Сибири и Казахстана и влиянием сибирского максимума, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2026
Синоптик назвал причину сильных морозов в Москве
Синоптик Локощенко объяснил морозы в Москве влиянием сибирского максимума
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Морозы в московском регионе связаны с приходом в регион холодных воздушных масс из Сибири и Казахстана и влиянием сибирского максимума, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.
"Обычно столь низкие значения температуры бывают связаны с влиянием сибирского максимума и приходом в столичный регион холодных воздушных масс из Сибири и Казахстана", - рассказал Локощенко.
Он отметил, что московский регион в понедельник был в тылу циклона, сместившегося к северу, и во вторник оказался в малоградиентном барическом поле, что способствует ясной и тихой погоде. В этих условиях выпадение осадков в ближайшие дни маловероятно.