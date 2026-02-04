Синоптик назвал причину сильных морозов в Москве

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Морозы в московском регионе связаны с приходом в регион холодных воздушных масс из Сибири и Казахстана и влиянием сибирского максимума, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

"Обычно столь низкие значения температуры бывают связаны с влиянием сибирского максимума и приходом в столичный регион холодных воздушных масс из Сибири и Казахстана", - рассказал Локощенко.

Он отметил, что московский регион в понедельник был в тылу циклона, сместившегося к северу, и во вторник оказался в малоградиентном барическом поле, что способствует ясной и тихой погоде. В этих условиях выпадение осадков в ближайшие дни маловероятно.