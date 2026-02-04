Рейтинг@Mail.ru
Синоптик назвал причину сильных морозов в Москве - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/sinoptik-2072113200.html
Синоптик назвал причину сильных морозов в Москве
Синоптик назвал причину сильных морозов в Москве - РИА Новости, 04.02.2026
Синоптик назвал причину сильных морозов в Москве
Морозы в московском регионе связаны с приходом в регион холодных воздушных масс из Сибири и Казахстана и влиянием сибирского максимума, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:26:00+03:00
2026-02-04T10:26:00+03:00
казахстан
новый год
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071955768_0:78:3262:1913_1920x0_80_0_0_e6ba685099e84ed767506c0ec2e98470.jpg
https://ria.ru/20260204/smartfon-2072079701.html
казахстан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071955768_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_6111164473b6458be75fb209ff23ea4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, новый год, общество, москва
Казахстан, Новый год, Общество, Москва
Синоптик назвал причину сильных морозов в Москве

Синоптик Локощенко объяснил морозы в Москве влиянием сибирского максимума

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Морозы в московском регионе связаны с приходом в регион холодных воздушных масс из Сибири и Казахстана и влиянием сибирского максимума, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.
"Обычно столь низкие значения температуры бывают связаны с влиянием сибирского максимума и приходом в столичный регион холодных воздушных масс из Сибири и Казахстана", - рассказал Локощенко.
Он отметил, что московский регион в понедельник был в тылу циклона, сместившегося к северу, и во вторник оказался в малоградиентном барическом поле, что способствует ясной и тихой погоде. В этих условиях выпадение осадков в ближайшие дни маловероятно.
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Россиянам рассказали, как морозы и перепады температур влияют на смартфоны
05:37
 
КазахстанНовый годОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала