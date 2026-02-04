Новый пакет санкций ЕС против России задерживается, пишет Politico

Как замечает газета, "любой день" - понятие субъективное. Два дипломата сообщили Politico, что они ожидали объявление о новых санкциях во вторник вечером, еще один источник полагает, что ограничительные меры, возможно, представят в пятницу, 6 февраля. Кроме того, чиновник из Еврокомиссии отметил, что о новом пакете вряд ли объявят в среду, 4 февраля, допустив при этом, что случиться может все, что угодно.