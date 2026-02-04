https://ria.ru/20260204/sanktsii-2072122507.html
Новый пакет санкций ЕС против России задерживается, пишет Politico
Принятие очередного 20-го пакета санкций Евросоюза в отношении России задерживается, европейские чиновники точно не знают, когда его ожидать, сообщает газета... РИА Новости, 04.02.2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Принятие очередного 20-го пакета санкций Евросоюза в отношении России задерживается, европейские чиновники точно не знают, когда его ожидать, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
заявила, что новый пакет будет представлен в ближайшее время. Как сообщил в понедельник РИА Новости осведомленный европейский источник, ЕК может представить странам ЕС
свое предложение по 20-му пакету санкций уже в среду. После этого санкции должны будут пройти процедуру согласования сначала на техническом уровне, а затем быть утверждены министрами к концу февраля.
"Двадцатый пакет санкций ЕС, нацеленный на Россию
, также задерживается... Три дипломата заявили Politico... что (Европейская - ред.) комиссия может представить эти меры в любой день". - говорится в материале издания.
Как замечает газета, "любой день" - понятие субъективное. Два дипломата сообщили Politico, что они ожидали объявление о новых санкциях во вторник вечером, еще один источник полагает, что ограничительные меры, возможно, представят в пятницу, 6 февраля. Кроме того, чиновник из Еврокомиссии отметил, что о новом пакете вряд ли объявят в среду, 4 февраля, допустив при этом, что случиться может все, что угодно.
По данным издания, ожидается, что ограничительные меры будут приняты до 24 февраля. За день до того, 23 февраля, главы МИД стран ЕС проведут встречу, добавляет газета.
После начала спецоперации на Украине
западные страны ввели санкции против России. В Москве
неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.