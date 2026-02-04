Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал создать грандиозный план развития отношений с Россией - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 04.02.2026 (обновлено: 12:39 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/rossiya-2072158142.html
Си Цзиньпин призвал создать грандиозный план развития отношений с Россией
Си Цзиньпин призвал создать грандиозный план развития отношений с Россией - РИА Новости, 04.02.2026
Си Цзиньпин призвал создать грандиозный план развития отношений с Россией
Китай и Россия должны разработать новый грандиозный план развития двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:37:00+03:00
2026-02-04T12:39:00+03:00
россия
си цзиньпин
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_caa0c1a6e3abcd3f7b52b0aa93a2d551.jpg
https://ria.ru/20260204/putin-2072151615.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_162:0:2118:1467_1920x0_80_0_0_dc1cf71407ee7b1b573120842d4ac9e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, си цзиньпин, китай
Россия, Си Цзиньпин, Китай
Си Цзиньпин призвал создать грандиозный план развития отношений с Россией

Си Цзиньпин призвал разработать новый грандиозный план развития отношений с РФ

© AP Photo / Thomas PeterРоссийский флаг в Пекине
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Thomas Peter
Российский флаг в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Китай и Россия должны разработать новый грандиозный план развития двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"В этот символический день с удовольствием проведу с вами углубленный разговор по совместной разработке нового грандиозного плана развития двусторонних отношений", - сказал Си Цзиньпин на видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым
Вчера, 12:33
 
РоссияСи ЦзиньпинКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала