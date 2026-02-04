https://ria.ru/20260204/rossija-2072231274.html
Россия открыта для переговоров по стратстабильности, заявил Ушаков
Россия открыта для переговоров по стратстабильности, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.02.2026
Россия открыта для переговоров по стратстабильности, заявил Ушаков
Россия остается открытой для поиска переговорных путей в вопросе обеспечения стратегической стабильности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:25:00+03:00
2026-02-04T15:25:00+03:00
2026-02-04T15:25:00+03:00
в мире
россия
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063687506_0:223:2925:1868_1920x0_80_0_0_006ce93a5577bc459bab403218e25ab4.jpg
https://ria.ru/20260204/kitay-2072226662.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063687506_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7438036472c8a11da421e22354246471.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, юрий ушаков
В мире, Россия, Юрий Ушаков
Россия открыта для переговоров по стратстабильности, заявил Ушаков
Ушаков: РФ остается открытой для поиска путей переговоров по стратстабильности