Бекмамбетов упоминался в переписке Эпштейна

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Имя режиссёра Тимура Бекмамбетова упоминалось в переписке скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в числе возможных гостей мероприятия в Нью-Йорке, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные файлы минюста США.

В одном из писем от октября 2017 года обсуждалась подготовка двухдневного семинара под названием Project Icarai, посвящённого вопросам нейронауки, человеческого потенциала и междисциплинарных исследований. Авторы сообщения сообщали, что планируют пригласить ограниченное число участников - людей с уникальными талантами и способностями, а также исследователей в области развития личности.

Среди таких гостей в списке был указан и Бекмамбетов - со ссылкой на его страницу в онлайн-энциклопедии " Википедия ", без каких-либо комментариев, пояснений или деталей возможного участия.

Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна . Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.