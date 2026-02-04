Рейтинг@Mail.ru
Бекмамбетов упоминался в переписке Эпштейна
16:59 04.02.2026
Бекмамбетов упоминался в переписке Эпштейна
Бекмамбетов упоминался в переписке Эпштейна
Имя режиссёра Тимура Бекмамбетова упоминалось в переписке скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в числе возможных гостей мероприятия в Нью-Йорке,... РИА Новости, 04.02.2026
в мире
сша
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
тимур бекмамбетов
Бекмамбетов упоминался в переписке Эпштейна

Тимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Имя режиссёра Тимура Бекмамбетова упоминалось в переписке скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в числе возможных гостей мероприятия в Нью-Йорке, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные файлы минюста США.
В одном из писем от октября 2017 года обсуждалась подготовка двухдневного семинара под названием Project Icarai, посвящённого вопросам нейронауки, человеческого потенциала и междисциплинарных исследований. Авторы сообщения сообщали, что планируют пригласить ограниченное число участников - людей с уникальными талантами и способностями, а также исследователей в области развития личности.
Среди таких гостей в списке был указан и Бекмамбетов - со ссылкой на его страницу в онлайн-энциклопедии "Википедия", без каких-либо комментариев, пояснений или деталей возможного участия.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами в комитете по надзору палаты представителей США
В материалах по делу Эпштейна содержатся описания сцен ритуального насилия
2 февраля, 01:12
 
