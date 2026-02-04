Рейтинг@Mail.ru
18:48 04.02.2026
Трамп подтвердил, что разговаривал с Си Цзиньпином по телефону
Трамп подтвердил, что разговаривал с Си Цзиньпином по телефону
Президент США Дональд Трамп подтвердил в среду, что у него состоялся телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином.
2026-02-04T18:48:00+03:00
2026-02-04T18:48:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
китай
сша
в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп подтвердил, что разговаривал с Си Цзиньпином по телефону

Трамп разговаривал с Си Цзиньпином по телефону

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил в среду, что у него состоялся телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином.
"Я только что провел отличную телефонную беседу с президентом Китая Си Цзиньпином", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
США рискуют уступить Китаю торговое влияние в Африке, пишет Foreign Policy
3 февраля, 16:28
 
