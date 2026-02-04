https://ria.ru/20260204/razgovor-2072258811.html
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:41:00+03:00
2026-02-04T16:41:00+03:00
2026-02-04T16:48:00+03:00
