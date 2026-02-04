Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 04.02.2026
16:41 04.02.2026 (обновлено: 16:48 04.02.2026)
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 04.02.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Вечером 4 февраля (по пекинскому времени - ред.) председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении. Других подробностей пока не приводится.
В среду состоялись переговоры Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина в формате видеоконференции.
