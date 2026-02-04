https://ria.ru/20260204/rak-2072073748.html
Онколог назвал самый распространенный вид детского рака в России
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Острый лейкоз является самым распространенным детским раком в России и в мире, сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
самый распространенный вид рака – это острый лейкоз. Это группа заболеваний, кроветворная иммунная система, которая составляет примерно 50% всех видов онкологических заболеваний у детей", - рассказал Румянцев
Он добавил, что на втором месте по распространенности среди детей являются опухоли центральной нервной системы, они составляют примерно 25%. У взрослых, по словам Румянцева, совсем другая структура онкологической заболеваемости.
"И 25% примерно – это так называемые герминтативно-клеточные опухоли. Это опухоли, которые происходят из зачатков неправильных тканей и так далее. То есть они все имеют генетическую, наследственную, как правило, природу. Это неблагоприобретенные расстройства, потому что они формируются внутриутробно как правило. Это тоже серьезное отличие от онкологических заболеваний у взрослых", - уточнил Румянцев.
Он добавил, что у детей с такой группой заболеваний есть пороки развития, биохимические, биологические и другие расстройства, которые сопровождают развитие данного вида рака.