Путин предложил ввести в вузах новую дисциплину о русском языке

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября 2026 года представить предложения о введении в вузах дисциплины "Русский язык как государственный".

"Правительству Российской Федерации совместно с советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений представить предложения, касающиеся разработки и изучения в образовательных организациях высшего образования дисциплины (модуля) "Русский язык как государственный". Срок – 1 сентября 2026 года", - говорится в документе.