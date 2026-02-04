https://ria.ru/20260204/putin-2072291321.html
Путин поручил разработать учебно-методический комплекс по русскому языку
Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ до 1 марта 2027 года разработать базовый учебно-методический комплекс дисциплины "Русский язык как... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:35:00+03:00
общество
россия
владимир путин
санкт-петербургский государственный университет
социальный навигатор
сн_образование
общество, россия, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербургский государственный университет, Социальный навигатор, СН_Образование
