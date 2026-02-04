Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по созданию факультетов русского языка в вузах
18:26 04.02.2026 (обновлено: 18:29 04.02.2026)
Путин дал поручения по созданию факультетов русского языка в вузах
Путин дал поручения по созданию факультетов русского языка в вузах - РИА Новости, 04.02.2026
Путин дал поручения по созданию факультетов русского языка в вузах
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить рекомендации для ВУЗов по созданию факультетов русского языка и литературы. РИА Новости, 04.02.2026
общество, россия, владимир путин, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко
Путин дал поручения по созданию факультетов русского языка в вузах

Путин дал поручения по созданию в вузах факультетов русского языка и литературы

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить рекомендации для ВУЗов по созданию факультетов русского языка и литературы.
Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России опубликован на сайте Кремля.
«
"Обеспечить разработку рекомендаций для образовательных организаций высшего образования по созданию структурных подразделений (факультетов) русского языка и литературы и направление таких рекомендаций в федеральные государственные бюджетные и автономные образовательные учреждения высшего образования", - говорится в поручении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года и до 1 сентября 2027 года, ответственным назначен заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы
Вчера, 18:14
 
Общество Россия Владимир Путин Дмитрий Чернышенко
 
 
