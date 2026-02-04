https://ria.ru/20260204/putin-2072289836.html
Путин дал поручения по созданию факультетов русского языка в вузах
Путин дал поручения по созданию факультетов русского языка в вузах - РИА Новости, 04.02.2026
Путин дал поручения по созданию факультетов русского языка в вузах
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить рекомендации для ВУЗов по созданию факультетов русского языка и литературы. РИА Новости, 04.02.2026
россия
Путин дал поручения по созданию в вузах факультетов русского языка и литературы