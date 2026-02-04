Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы

Помимо этого, совет вместе с Минпросвещения обеспечит разработку специальных учебных пособий для внеурочной деятельности в новых регионах. Министерство и общество "Знание" также организуют создание раздела по изучению русского языка и литературы в библиотеке цифрового образовательного контента — с интерактивными заданиями и видеозаписями лекций. На это им отводится срок до 1 сентября 2027-го.