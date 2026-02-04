МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы, предусмотрев увеличение часов на обучение студентов методике преподавания русского языка.
"Принять меры, направленные на повышение качества подготовки учителей начальной школы, предусмотрев в том числе увеличение количества часов, отводимых на изучение русского языка и литературы и методики преподавания русского языка и литературного чтения в начальной школе в образовательных программах высшего педагогического образования", — говорится в перечне поручений.
Выполнением поручения займется правительство совместно с Советом при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Кроме того, они представят рекомендации высшим учебным заведениям по созданию факультетов русского языка и литературы, а также предложения по введению в университетскую программу предмета "Русский язык как государственный". Минобрнауки должно до 1 марта 2027 года разработать для этого учебно-методический комплекс при участии СПбГУ.
Помимо этого, совет вместе с Минпросвещения обеспечит разработку специальных учебных пособий для внеурочной деятельности в новых регионах. Министерство и общество "Знание" также организуют создание раздела по изучению русского языка и литературы в библиотеке цифрового образовательного контента — с интерактивными заданиями и видеозаписями лекций. На это им отводится срок до 1 сентября 2027-го.