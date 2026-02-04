https://ria.ru/20260204/putin-2072183732.html
Путин рассказал, как в России отмечают китайский Новый год
Путин рассказал, как в России отмечают китайский Новый год
Президент России Владимир Путин заявил, что китайский Новый год в России отмечается широко. РИА Новости, 04.02.2026
Путин рассказал, как в России отмечают китайский Новый год
Путин: китайский Новый год в России отмечают широко