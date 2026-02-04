Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Си Цзиньпина

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора по видеосвязи обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по международным делам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.