https://ria.ru/20260204/putin-2072174046.html
Разговор Путина с Си Цзиньпином продолжается, сообщил Песков
Разговор Путина с Си Цзиньпином продолжается, сообщил Песков - РИА Новости, 04.02.2026
Разговор Путина с Си Цзиньпином продолжается, сообщил Песков
Видеоконференция президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:11:00+03:00
2026-02-04T13:11:00+03:00
2026-02-04T13:13:00+03:00
си цзиньпин
владимир путин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072171840_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_76f4504220d2decc5e0ab869dcbd4896.jpg
https://ria.ru/20260204/putin-2072167697.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072171840_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_795e017548ba7dbf344d28bf2f6da5e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, владимир путин, россия, в мире
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, В мире
Разговор Путина с Си Цзиньпином продолжается, сообщил Песков
Песков: разговор Путина с Си Цзиньпином по видеосвязи продолжается