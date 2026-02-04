Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о работе над реализацией взаимных договоренностей с Китаем - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/putin-2072167697.html
Путин заявил о работе над реализацией взаимных договоренностей с Китаем
Путин заявил о работе над реализацией взаимных договоренностей с Китаем - РИА Новости, 04.02.2026
Путин заявил о работе над реализацией взаимных договоренностей с Китаем
Россия и Китай энергично работают над реализацией взаимных договоренностей, каждодневная работа в этом направлении развернута по линии правительств, заявил... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:58:00+03:00
2026-02-04T12:58:00+03:00
россия
китай
москва
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903504220_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_60bebdc7d679b951bb39c0c8aad2ebe1.jpg
https://ria.ru/20260204/tszinpin-2072159959.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903504220_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_bcca48ef98c1798ed53fd747319595bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, москва, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин заявил о работе над реализацией взаимных договоренностей с Китаем

Путин: Россия и КНР энергично работают над реализацией взаимных договоренностей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай энергично работают над реализацией взаимных договоренностей, каждодневная работа в этом направлении развернута по линии правительств, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции, в ходе которой, в том числе, подвел итоги контактов на высшем уровне в 2025 году.
"На переговорах в Москве и Пекине мы с Вами предметно рассмотрели основные направления и наметили масштабные задачи по дальнейшему углублению двусторонней кооперации. По линии правительств развёрнута каждодневная, по сути, энергичная работа по реализации этих договоренностей", - отметил глава государства.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом
Вчера, 12:41
 
РоссияКитайМоскваВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала