Путин: тандем России и КНР играет ключевую роль на международных площадках
12:41 04.02.2026
Путин: тандем России и КНР играет ключевую роль на международных площадках
Тандем России и Китая играет ключевую роль в ООН, БРИКС, ШОС и на других площадках, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин: тандем России и КНР играет ключевую роль на международных площадках

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Тандем России и Китая играет ключевую роль в ООН, БРИКС, ШОС и на других площадках, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Готовы продолжать самую тесную координацию по глобальным и региональным сюжетам как на двустороннем треке, так и на всех многосторонних площадках: в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других, где российско-китайский тандем играет во многом ключевую роль", - сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
Китайско-российские отношения вступают в новый этап, заявил Си Цзиньпин
