https://ria.ru/20260204/putin-2072159720.html
Путин: тандем России и КНР играет ключевую роль на международных площадках
Путин: тандем России и КНР играет ключевую роль на международных площадках - РИА Новости, 04.02.2026
Путин: тандем России и КНР играет ключевую роль на международных площадках
Тандем России и Китая играет ключевую роль в ООН, БРИКС, ШОС и на других площадках, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:41:00+03:00
2026-02-04T12:41:00+03:00
2026-02-04T12:48:00+03:00
россия
оон
брикс
китай
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
https://ria.ru/20260204/kitay-2072152154.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, брикс, китай, шос
Россия, ООН, БРИКС, Китай, ШОС
Путин: тандем России и КНР играет ключевую роль на международных площадках
Путин: тандем России и Китая играет ключевую роль в ООН, Брикс и ШОС