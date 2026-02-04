https://ria.ru/20260204/putin-2072159456.html
Путин заявил о готовности сотрудничать с КНР по глобальным вопросам
Россия готова продолжать самую тесную координацию с Китаем по глобальным и региональным сюжетам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.02.2026
Путин заявил о готовности сотрудничать с КНР по глобальным вопросам
