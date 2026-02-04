Рейтинг@Mail.ru
12:39 04.02.2026 (обновлено: 12:45 04.02.2026)
Путин заявил о готовности сотрудничать с КНР по глобальным вопросам
Россия готова продолжать самую тесную координацию с Китаем по глобальным и региональным сюжетам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.02.2026
россия, китай, в мире, владимир путин, брикс, оон, си цзиньпин
Россия, Китай, В мире, Владимир Путин, БРИКС, ООН, Си Цзиньпин
Путин заявил о готовности сотрудничать с КНР по глобальным вопросам

Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия готова продолжать самую тесную координацию с Китаем по глобальным и региональным сюжетам, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду проводят разговор в формате видеоконференции.
"Готовы продолжать самую тесную координацию по глобальным и региональным сюжетам как на двустороннем треке, так и на всех многосторонних площадках - в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других, где российско-китайский тандем играет во многом ключевую роль", - сказал Путин в ходе видеоконференции.
