Путин: у профильных ведомств нет вопросов после введения безвиза с Китаем
Путин: у профильных ведомств нет вопросов после введения безвиза с Китаем
После введение безвизового режима для граждан России и Китая существенных вопросов у профильных ведомств не возникает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:37:00+03:00
Путин: у профильных ведомств нет вопросов после введения безвиза с Китаем
