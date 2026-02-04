https://ria.ru/20260204/putin-2072152046.html
Путин отметил влияние сотрудничества России и КНР на граждан двух стран
Путин отметил влияние сотрудничества России и КНР на граждан двух стран
Взаимодействие Москвы и Пекина способствует повышению благосостояния граждан России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.02.2026
Путин отметил влияние сотрудничества России и КНР на граждан двух стран
Путин: сотрудничество Москвы и Пекина повышает благосостояние граждан РФ и КНР