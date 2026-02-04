Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил влияние сотрудничества России и КНР на граждан двух стран - РИА Новости, 04.02.2026
12:35 04.02.2026 (обновлено: 12:42 04.02.2026)
Путин отметил влияние сотрудничества России и КНР на граждан двух стран
Взаимодействие Москвы и Пекина способствует повышению благосостояния граждан России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.02.2026
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
москва
россия
китай
москва
россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, москва
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Москва
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Взаимодействие Москвы и Пекина способствует повышению благосостояния граждан России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В этом году мы отмечаем 25-летие основополагающего для наших отношений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Его дальнейшая реализация, безусловно, отвечает коренным интересам народов двух стран, способствует укреплению комплексного, действительно всеобъемлющего взаимодействия России и Китая, а главное – повышению благосостояния наших граждан", - сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом
Россия Китай Владимир Путин Си Цзиньпин Москва
 
 
