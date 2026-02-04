https://ria.ru/20260204/putin-2072151889.html
Путин назвал китайским народ дружественным
Президент РФ Владимир Путин во время разговора с председателем КНР Си Цзиньпином назвал народ Китая дружественным. РИА Новости, 04.02.2026
китай
в мире
россия
владимир путин
си цзиньпин
китай, в мире, россия, владимир путин, си цзиньпин
Путин в разговоре с Си Цзиньпином назвал китайским народ дружественным