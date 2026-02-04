Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал китайским народ дружественным - РИА Новости, 04.02.2026
12:34 04.02.2026 (обновлено: 12:48 04.02.2026)
Путин назвал китайским народ дружественным
Путин назвал китайским народ дружественным
Президент РФ Владимир Путин во время разговора с председателем КНР Си Цзиньпином назвал народ Китая дружественным.
2026
Путин назвал китайским народ дружественным

Путин в разговоре с Си Цзиньпином назвал китайским народ дружественным

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время разговора с председателем КНР Си Цзиньпином назвал народ Китая дружественным.
"Дорогой друг, еще раз с Новым годом и наступающим Праздником весны, крепкого здоровья вам лично, благополучия и удачи в 10 тысячах дел, а дружественному китайскому народу мира и процветания", - сказал Путин на видеоконференции с председателем КНР.
Заголовок открываемого материала