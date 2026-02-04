Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым
12:33 04.02.2026
Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым
Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым - РИА Новости, 04.02.2026
Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым
Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая носит образцовый характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.02.2026
2026
россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым

Путин: всеобъемлющее партнерство России и Китая носит образцовый характер

Флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая носит образцовый характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер", - сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
