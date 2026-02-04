https://ria.ru/20260204/putin-2072151615.html
Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым
Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым - РИА Новости, 04.02.2026
Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым
Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая носит образцовый характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.02.2026
