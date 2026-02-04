Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за введение безвизового режима - РИА Новости, 04.02.2026
12:32 04.02.2026 (обновлено: 12:51 04.02.2026)
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за введение безвизового режима
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за введение безвизового режима
Президент России Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за введение безвизового режима для граждан РФ. РИА Новости, 04.02.2026
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за введение безвизового режима

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за введение безвизового режима для россиян

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за введение безвизового режима для граждан РФ.
"Росту деловых и гуманитарных гуманитарных контактов, несомненно, способствует введению безвизового режима. Признателен вам за эту инициативу, которую мы с готовностью поддержали", - сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
