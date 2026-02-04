https://ria.ru/20260204/putin-2072150537.html
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за введение безвизового режима
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за введение безвизового режима - РИА Новости, 04.02.2026
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за введение безвизового режима
Президент России Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за введение безвизового режима для граждан РФ. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:32:00+03:00
2026-02-04T12:32:00+03:00
2026-02-04T12:51:00+03:00
россия
си цзиньпин
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036068883_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_cd43a4b3edafb0433e37dcef5986be9b.jpg
https://ria.ru/20260204/rossiya-2072158142.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036068883_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_c34e7b69266e507d652bb6112539bcf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, си цзиньпин, китай, владимир путин
Россия, Си Цзиньпин, Китай, Владимир Путин
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за введение безвизового режима
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за введение безвизового режима для россиян