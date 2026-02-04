https://ria.ru/20260204/putin-2072150445.html
Путин рассказал о развитии отношений с Китаем
Путин рассказал о развитии отношений с Китаем - РИА Новости, 04.02.2026
Путин рассказал о развитии отношений с Китаем
Отношения РФ и Китая развиваются вне зависимости от международной конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:32:00+03:00
2026-02-04T12:32:00+03:00
2026-02-04T12:46:00+03:00
китай
россия
в мире
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
https://ria.ru/20260201/shoygu-2071579057.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире, владимир путин, си цзиньпин
Китай, Россия, В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин рассказал о развитии отношений с Китаем
Путин: отношения РФ и КНР развиваются вне зависимости от конъюнктуры в мире