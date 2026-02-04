Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о развитии отношений с Китаем - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 04.02.2026 (обновлено: 12:46 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/putin-2072150445.html
Путин рассказал о развитии отношений с Китаем
Путин рассказал о развитии отношений с Китаем - РИА Новости, 04.02.2026
Путин рассказал о развитии отношений с Китаем
Отношения РФ и Китая развиваются вне зависимости от международной конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:32:00+03:00
2026-02-04T12:46:00+03:00
китай
россия
в мире
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
https://ria.ru/20260201/shoygu-2071579057.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, в мире, владимир путин, си цзиньпин
Китай, Россия, В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин рассказал о развитии отношений с Китаем

Путин: отношения РФ и КНР развиваются вне зависимости от конъюнктуры в мире

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отношения РФ и Китая развиваются вне зависимости от международной конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и народ Китая с Новым годом по восточному календарю, с годом красной огненной лошади.
"А ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед – то, что отличает связи между нашими странами: вне зависимости от международной конъюнктуры, уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях", - сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Западу не удастся внести разлад между Россией и Китаем, заявил Шойгу
1 февраля, 18:47
 
КитайРоссияВ миреВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала