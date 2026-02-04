https://ria.ru/20260204/putin-2072150250.html
Путин прокомментировал характер взаимодействия России и КНР в энергетике
Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая носит образцовый характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.02.2026
Путин и Си Цзиньпин говорят по видеосвязи в преддверии китайского Нового года
Президент России отметил прочное и поступательное развитие отношений России и КНР во всех отраслях.
Еще заявления Путина:
🔹Экономическое сотрудничество России и КНР в 2025-м стабильно развивалось.
🔹Характер взаимодействия Москвы и Пекина в области энергетики имеет взаимовыгодный и стратегический характер.
🔹Товарооборот России и Китая три года подряд преодолевает отметку в 200 миллиардов долларов.
🔹Путин заверил Си Цзиньпина в твердой поддержке усилий Москвы и Пекина по поддержанию суверенитета, безопасности и процветания обеих стран.
