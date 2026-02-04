Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал характер взаимодействия России и КНР в энергетике - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 04.02.2026 (обновлено: 12:41 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/putin-2072150250.html
Путин прокомментировал характер взаимодействия России и КНР в энергетике
Путин прокомментировал характер взаимодействия России и КНР в энергетике - РИА Новости, 04.02.2026
Путин прокомментировал характер взаимодействия России и КНР в энергетике
Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая носит образцовый характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:32:00+03:00
2026-02-04T12:41:00+03:00
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072159302_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e6118b0f1929f87b7506083a1ced8e9.jpg
https://ria.ru/20260204/putin-2072151615.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин и Си Цзиньпин говорят по видеосвязи в преддверии китайского Нового года
Президент России отметил прочное и поступательное развитие отношений России и КНР во всех отраслях. Еще заявления Путина: 🔹Экономическое сотрудничество России и КНР в 2025-м стабильно развивалось. 🔹Характер взаимодействия Москвы и Пекина в области энергетики имеет взаимовыгодный и стратегический характер. 🔹Товарооборот России и Китая три года подряд преодолевает отметку в 200 миллиардов долларов. 🔹Путин заверил Си Цзиньпина в твердой поддержке усилий Москвы и Пекина по поддержанию суверенитета, безопасности и процветания обеих стран. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2026-02-04T12:32
true
PT1M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072159302_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d06f0e00dc49f90a00a124f789474e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин прокомментировал характер взаимодействия России и КНР в энергетике

Путин: взаимодействие России и КНР в энергетике имеет стратегический характер

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая носит образцовый характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер", - сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым
Вчера, 12:33
 
КитайРоссияВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала