https://ria.ru/20260204/putin-2072150114.html
Председательство Китая в ШОС завершилось весомым результатом, заявил Путин
Председательство Китая в ШОС завершилось весомым результатом, заявил Путин - РИА Новости, 04.02.2026
Председательство Китая в ШОС завершилось весомым результатом, заявил Путин
Председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) завершилось весомыми практическими результатами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:32:00+03:00
2026-02-04T12:32:00+03:00
2026-02-04T12:42:00+03:00
китай
шос
россия
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038860126_500:74:3145:1562_1920x0_80_0_0_d699754eabc37fea1dab01549b766f09.jpg
https://ria.ru/20260204/kitay-2072152154.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038860126_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_cfa94b0932ec0242442e1b66f5495e9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, шос, россия, владимир путин, си цзиньпин
Китай, ШОС, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Председательство Китая в ШОС завершилось весомым результатом, заявил Путин
Путин: председательство Китая в ШОС завершилось весомыми результатами