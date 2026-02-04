Рейтинг@Mail.ru
12:32 04.02.2026
Председательство Китая в ШОС завершилось весомым результатом, заявил Путин
китай, шос, россия, владимир путин, си цзиньпин
Китай, ШОС, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) завершилось весомыми практическими результатами, заявил президент России Владимир Путин.
"Весомыми практическими результатами завершилось председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества, кульминацией которого стал саммит в Тяньцзине", - сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
Си Цзиньпин: Китайско-российские отношения вступают в новый этап - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Китайско-российские отношения вступают в новый этап, заявил Си Цзиньпин
КитайШОСРоссияВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
