Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о развитии экономического сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 04.02.2026 (обновлено: 12:40 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/putin-2072149682.html
Путин заявил о развитии экономического сотрудничества России и Китая
Путин заявил о развитии экономического сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 04.02.2026
Путин заявил о развитии экономического сотрудничества России и Китая
Экономическое сотрудничество России и Китайской Народной Республики в 2025 году стабильно развивалось, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:31:00+03:00
2026-02-04T12:40:00+03:00
экономика
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_0:1:2980:1677_1920x0_80_0_0_a4d8ef105666b17b8ee61d9f8e79179b.jpg
https://ria.ru/20260204/rossiya-2072158142.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_cfcabd242c7d9c73a7d8e95108d9a2eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин заявил о развитии экономического сотрудничества России и Китая

Путин: экономическое сотрудничество РФ и Китая в 2025 году стабильно развивалось

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Экономическое сотрудничество России и Китайской Народной Республики в 2025 году стабильно развивалось, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Экономическое сотрудничество в 2025 году продолжало стабильно развиваться", - сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Си Цзиньпин призвал создать грандиозный план развития отношений с Россией
Вчера, 12:37
 
ЭкономикаКитайРоссияВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала