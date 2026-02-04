https://ria.ru/20260204/putin-2072149300.html
Путин заверил Си Цзиньпина в поддержке усилий по поддержанию безопасности
Путин заверил Си Цзиньпина в поддержке усилий по поддержанию безопасности - РИА Новости, 04.02.2026
Путин заверил Си Цзиньпина в поддержке усилий по поддержанию безопасности
Президент РФ Владимир Путин заверил лидера КНР Си Цзиньпина в твердой поддержке усилий России и Китая по поддержанию суверенитета, безопасности и процветания... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:30:00+03:00
2026-02-04T12:30:00+03:00
2026-02-04T12:41:00+03:00
россия
китай
си цзиньпин
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260201/shoygu-2071579057.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, си цзиньпин, в мире, владимир путин
Россия, Китай, Си Цзиньпин, В мире, Владимир Путин
Путин заверил Си Цзиньпина в поддержке усилий по поддержанию безопасности
Путин заверил Си Цзиньпина в поддержке усилий по поддержанию процветания стран