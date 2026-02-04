https://ria.ru/20260204/putin-2072149043.html
Россия и Китай достойно отпраздновали 80-летие Победы, заявил Путин
России и Китаю удалось достойно отпраздновать в Москве и Пекине 80-летие Победы во Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:29:00+03:00
2026-02-04T12:29:00+03:00
2026-02-04T12:45:00+03:00
Россия и Китай достойно отпраздновали 80-летие Победы, заявил Путин
Путин: России и Китаю удалось достойно отпраздновать 80-летие Победы