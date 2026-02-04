Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай достойно отпраздновали 80-летие Победы, заявил Путин - РИА Новости, 04.02.2026
12:29 04.02.2026 (обновлено: 12:45 04.02.2026)
Россия и Китай достойно отпраздновали 80-летие Победы, заявил Путин
Россия и Китай достойно отпраздновали 80-летие Победы, заявил Путин - РИА Новости, 04.02.2026
Россия и Китай достойно отпраздновали 80-летие Победы, заявил Путин
России и Китаю удалось достойно отпраздновать в Москве и Пекине 80-летие Победы во Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.02.2026
россия
китай
москва
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
москва
россия, китай, москва, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия и Китай достойно отпраздновали 80-летие Победы, заявил Путин

Путин: России и Китаю удалось достойно отпраздновать 80-летие Победы

Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде
Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. России и Китаю удалось достойно отпраздновать в Москве и Пекине 80-летие Победы во Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду Путин проводит разговор в формате видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Полагаю, что нам удалось достойно отпраздновать в мае в Москве и в сентябре в Пекине 80-летие Победы во Второй мировой войне. То, что в эти дни мы были вместе, продемонстрировали всему миру нашу солидарность, готовность России и Китая отстаивать историческую правду, бережно хранить память о героическом подвиге народов наших стран, которые ценой десятков миллионов жизней восстановили мир на планете", - сказал лидер российского государства в ходе встречи в формате видеосвязи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и праздником весны
РоссияКитайМоскваВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Заголовок открываемого материала