Путин оценил отношения с Китаем
Путин оценил отношения с Китаем
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношениях России и Китая любое время года - это весна. РИА Новости, 04.02.2026
Путин оценил отношения с Китаем
Путин назвал любое время года в отношениях с Китаем весной