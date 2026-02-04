Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил отношения с Китаем
12:29 04.02.2026 (обновлено: 12:45 04.02.2026)
Путин оценил отношения с Китаем
Путин оценил отношения с Китаем
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношениях России и Китая любое время года - это весна. РИА Новости, 04.02.2026
китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Путин оценил отношения с Китаем

Путин назвал любое время года в отношениях с Китаем весной

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношениях России и Китая любое время года - это весна.
"Для российско-китайских отношений, можно это с уверенностью сказать, любое время года - это весна", - сказал российский лидер в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин назвал доброй традицией свои контакты с Си Цзиньпином на старте года, отметив, что дата беседы в 2026 году подобрана символично.
"По китайскому народному календарю сегодня "Установление весны", "Личунь", после которого уходят морозы, наступает обновление и начало нового цикла в природе", - добавил он.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Западу не удастся внести разлад между Россией и Китаем, заявил Шойгу
1 февраля, 18:47
 
КитайРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинВ мире
 
 
