12:28 04.02.2026 (обновлено: 12:38 04.02.2026)
Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и праздником весны
Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и народ Китая с Новым годом по восточному календарю и наступающим... РИА Новости, 04.02.2026
китай, си цзиньпин, в мире, россия, владимир путин
Китай, Си Цзиньпин, В мире, Россия, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и народ Китая с Новым годом по восточному календарю и наступающим праздником весны.
"Хотел бы лично поздравить вас и в вашем лице весь дружественный китайский народ с новым 2026 годом и наступающим праздником весны, с которым придет год красной огненной лошади, насколько мы знаем. А ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед – то, что отличает связи между нашими странами", - сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР.
Год красной огненной лошади по восточному календарю наступит в ночь на 17 февраля и продлится до 5 февраля 2027 года.
Семья выбирает красный фонарь для празднования китайского нового года - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Китайский Новый год 2026: когда и как празднуют, традиции и символы
23 декабря 2025, 18:00
 
КитайСи ЦзиньпинВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
