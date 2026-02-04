Рейтинг@Mail.ru
Путин рад продолжению традиции общения с Си Цзиньпином в начале года
12:27 04.02.2026 (обновлено: 12:43 04.02.2026)
Путин рад продолжению традиции общения с Си Цзиньпином в начале года
Путин рад продолжению традиции общения с Си Цзиньпином в начале года - РИА Новости, 04.02.2026
Путин рад продолжению традиции общения с Си Цзиньпином в начале года
Президент России Владимир Путин сообщил, что рад продолжению традиции личного общения с Си Цзиньпином в начале нового года. РИА Новости, 04.02.2026
Путин рад продолжению традиции общения с Си Цзиньпином в начале года

Путин заявил, что рад продолжению традиции общения с Си Цзиньпином в начале года

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что рад продолжению традиции личного общения с Си Цзиньпином в начале нового года.
"Уважаемый господин председатель, дорогой друг, рад, что мы продолжаем добрую традицию нашего личного общения на старте нового года, когда подводим итоги за прошедший период и намечаем планы на будущее", - сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
Си Цзиньпин: Китайско-российские отношения вступают в новый этап - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Китайско-российские отношения вступают в новый этап, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 12:35
 
Си ЦзиньпинРоссияКитайВладимир Путин
 
 
