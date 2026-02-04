https://ria.ru/20260204/putin-2072147902.html
Путин рад продолжению традиции общения с Си Цзиньпином в начале года
Путин рад продолжению традиции общения с Си Цзиньпином в начале года - РИА Новости, 04.02.2026
Путин рад продолжению традиции общения с Си Цзиньпином в начале года
Президент России Владимир Путин сообщил, что рад продолжению традиции личного общения с Си Цзиньпином в начале нового года. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:27:00+03:00
2026-02-04T12:27:00+03:00
2026-02-04T12:43:00+03:00
си цзиньпин
россия
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg
https://ria.ru/20260204/kitay-2072152154.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea7ce840cca3c12f4efa5ddc990b5f82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, россия, китай, владимир путин
Си Цзиньпин, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин рад продолжению традиции общения с Си Цзиньпином в начале года
Путин заявил, что рад продолжению традиции общения с Си Цзиньпином в начале года