12:25 04.02.2026 (обновлено: 17:44 04.02.2026)
Путин и Си Цзиньпин определили будущее отношений России и Китая
Путин и Си Цзиньпин определили будущее отношений России и Китая
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подвели итоги двусторонних отношений в прошедшем году и определили планы по развитию взаимодействия. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:25:00+03:00
2026-02-04T17:44:00+03:00
Си Цзиньпин: "Китайско-российские отношения вступают в новый этап"
Китайско-российские отношения вступают в новый этап, заявил Си Цзиньпин в разговоре с Путиным. По его словам, Москва и Пекин должны разработать новый грандиозный план развития этих отношений.
2026-02-04T12:25
true
PT0M55S
Путин и Си Цзиньпин определили будущее отношений России и Китая

Путин и Си Цзиньпин по видеосвязи обсудили двусторонние отношения

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подвели итоги двусторонних отношений в прошедшем году и определили планы по развитию взаимодействия.
Основные заявления — в материале РИА Новости.
Новый этап отношений

Россия и Китай должны разработать новый грандиозный план по развитию сотрудничества, заявил председатель КНР.
«
"Китайско-российские отношения вступают в новый этап. Торговое сотрудничество динамично и стабильно развивается, кооперация в новых сферах успешно продвигается".
Председатель КНР Си Цзиньпин
Си Цзиньпин
Председатель КНР
В свою очередь, Путин назвал партнерство государств образцовым, Москва и Пекин энергично реализуют договоренности.

Внешнеполитический тандем

Россия тесно координируется с Китаем по всем глобальным и региональным проблемам, а двусторонние связи не зависят от международной конъюктуры, отметил президент.
«

"Весомыми практическими результатами завершилось председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества, кульминацией которого стал саммит в Тяньцзине".

Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
Владимир Путин
Президент России
А Си Цзиньпин призвал совместно защищать стратегическую стабильность, центральную роль ООН и нормы международного права.
О праздновании 80-летия Победы

Китай и Россия должны твердо остаивать итоги Второй мировой войны, заявил Си Цзиньпин. Путин отметил, что страны готовы отстаивать историческую правду.
«

"Полагаю, что нам удалось достойно отпраздновать в мае в Москве и в сентябре в Пекине 80-летие Победы во Второй мировой войне.

Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
Владимир Путин
Президент России

Безвизовый режим

Президент поблагодарил председателя КНР за отмену виз.
«
"Росту деловых и гуманитарных гуманитарных контактов, несомненно, способствует введению безвизового режима. Признателен вам за эту инициативу, которую мы с готовностью поддержали"
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
При этом у профильных ведомств не возникали спорные ситуации после введения новых правил.
Успехи в экономике и энергетике

Путин в разговоре подчеркнул стабильное укрепление экономических связей
«

"Товарооборот уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку в 200 миллиардов долларов. <...> Объем торговли сельхозпродукцией, по нашим данным, вырос более чем на 20 процентов".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Москва и Пекин активно сотрудничают в области мирного атома, продвигают высокотехнологичные проекты в промышленности и исследовании космоса, добавил он.
«

"Наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
