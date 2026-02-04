Путин и Си Цзиньпин определили будущее отношений России и Китая

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подвели итоги двусторонних отношений в прошедшем году и определили планы по развитию взаимодействия.
Основные заявления — в материале РИА Новости.
Новый этап отношений
Россия и Китай должны разработать новый грандиозный план по развитию сотрудничества, заявил председатель КНР.
«
"Китайско-российские отношения вступают в новый этап. Торговое сотрудничество динамично и стабильно развивается, кооперация в новых сферах успешно продвигается".
В свою очередь, Путин назвал партнерство государств образцовым, Москва и Пекин энергично реализуют договоренности.
Внешнеполитический тандем
Россия тесно координируется с Китаем по всем глобальным и региональным проблемам, а двусторонние связи не зависят от международной конъюктуры, отметил президент.
«
"Весомыми практическими результатами завершилось председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества, кульминацией которого стал саммит в Тяньцзине".
А Си Цзиньпин призвал совместно защищать стратегическую стабильность, центральную роль ООН и нормы международного права.
Президент России Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
О праздновании 80-летия Победы
Китай и Россия должны твердо остаивать итоги Второй мировой войны, заявил Си Цзиньпин. Путин отметил, что страны готовы отстаивать историческую правду.
«
"Полагаю, что нам удалось достойно отпраздновать в мае в Москве и в сентябре в Пекине 80-летие Победы во Второй мировой войне.
Безвизовый режим
Президент поблагодарил председателя КНР за отмену виз.
«
"Росту деловых и гуманитарных гуманитарных контактов, несомненно, способствует введению безвизового режима. Признателен вам за эту инициативу, которую мы с готовностью поддержали"
При этом у профильных ведомств не возникали спорные ситуации после введения новых правил.
Успехи в экономике и энергетике
Путин в разговоре подчеркнул стабильное укрепление экономических связей
«
"Товарооборот уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку в 200 миллиардов долларов. <...> Объем торговли сельхозпродукцией, по нашим данным, вырос более чем на 20 процентов".
Москва и Пекин активно сотрудничают в области мирного атома, продвигают высокотехнологичные проекты в промышленности и исследовании космоса, добавил он.
«
"Наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер".
