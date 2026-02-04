Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Путин и Си Цзиньпин определили будущее отношений России и Китая

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подвели итоги двусторонних отношений в прошедшем году и определили планы по развитию взаимодействия.

Основные заявления — в материале РИА Новости.

Новый этап отношений

Россия и Китай должны разработать новый грандиозный план по развитию сотрудничества, заявил председатель КНР.

« "Китайско-российские отношения вступают в новый этап. Торговое сотрудничество динамично и стабильно развивается, кооперация в новых сферах успешно продвигается". Си Цзиньпин Председатель КНР Председатель КНР

В свою очередь, Путин назвал партнерство государств образцовым, Москва и Пекин энергично реализуют договоренности.

Внешнеполитический тандем

Россия тесно координируется с Китаем по всем глобальным и региональным проблемам, а двусторонние связи не зависят от международной конъюктуры, отметил президент.

« "Весомыми практическими результатами завершилось председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества, кульминацией которого стал саммит в Тяньцзине". Владимир Путин Президент России Президент России

А Си Цзиньпин призвал совместно защищать стратегическую стабильность, центральную роль ООН и нормы международного права.

О праздновании 80-летия Победы

Китай и Россия должны твердо остаивать итоги Второй мировой войны, заявил Си Цзиньпин. Путин отметил, что страны готовы отстаивать историческую правду.

« "Полагаю, что нам удалось достойно отпраздновать в мае в Москве и в сентябре в Пекине 80-летие Победы во Второй мировой войне. Владимир Путин Президент России Президент России

Безвизовый режим

Президент поблагодарил председателя КНР за отмену виз.

« "Росту деловых и гуманитарных гуманитарных контактов, несомненно, способствует введению безвизового режима. Признателен вам за эту инициативу, которую мы с готовностью поддержали" Владимир Путин Президент России Президент России

При этом у профильных ведомств не возникали спорные ситуации после введения новых правил.

Успехи в экономике и энергетике

Путин в разговоре подчеркнул стабильное укрепление экономических связей

« "Товарооборот уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку в 200 миллиардов долларов. <...> Объем торговли сельхозпродукцией, по нашим данным, вырос более чем на 20 процентов". Владимир Путин Президент России Президент России

Москва и Пекин активно сотрудничают в области мирного атома, продвигают высокотехнологичные проекты в промышленности и исследовании космоса, добавил он.