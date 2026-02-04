https://ria.ru/20260204/putin-2072130303.html
Путин и Си Цзиньпин проведут разговор в формате видеосвязи
Путин и Си Цзиньпин проведут разговор в формате видеосвязи - РИА Новости, 04.02.2026
Путин и Си Цзиньпин проведут разговор в формате видеосвязи
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду проведут разговор в формате видеосвязи, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:43:00+03:00
