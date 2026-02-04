Рейтинг@Mail.ru
Аналитик перечислил самые перспективные профессии для россиян - РИА Новости, 04.02.2026
03:05 04.02.2026 (обновлено: 03:23 04.02.2026)
Аналитик перечислил самые перспективные профессии для россиян
общество, михаил головнин, российская академия наук
Общество, Михаил Головнин, Российская академия наук
© Fotolia / Production PerigСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Профессии в сферах гостиничного бизнеса, информационных технологий и связи можно назвать наиболее перспективными для россиян, рассказал РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
По его словам, любое повышение профессиональных навыков стоит оценить положительно, потому что хорошее качественное образование является перспективным с точки зрения получения дополнительных доходов.
"В некоторых сферах услуг, в первую очередь, которые непосредственно оказывают услуги для людей, - персональные услуги, в сфере транспортировки и хранения. Ну и это такие сферы, которые могут быть связаны с значительным ростом занятости. Это гостиничный бизнес, информационные технологии и связь. В общем, там тоже можно ожидать, скажем так, перспектив более высокого спроса на труд и, соответственно, роста заработных плат", - сказал Головнин.
Врач-стоматолог во время приема пациента - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Названы вакансии среди медиков с наибольшим заработком
27 января, 02:12
 
ОбществоМихаил ГоловнинРоссийская академия наук
 
 
