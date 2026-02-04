ОЖД сообщила о задержке четырех поездов "Сапсан"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Четыре поезда "Сапсан" сообщением Москва–Санкт-Петербург задерживаются в пути следования по техническим причинам, задержки составляют от 18 до 35 минут, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).