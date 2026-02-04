https://ria.ru/20260204/poezda-2072128306.html
ОЖД сообщила о задержке четырех поездов "Сапсан"
ОЖД сообщила о задержке четырех поездов "Сапсан"
Четыре поезда "Сапсан" сообщением Москва–Санкт-Петербург задерживаются в пути следования по техническим причинам, задержки составляют от 18 до 35 минут,... РИА Новости, 04.02.2026
ОЖД сообщила о задержке четырех поездов "Сапсан"
Четыре поезда "Сапсан" Москва — Петербург задерживаются по техпричинам