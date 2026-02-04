Рейтинг@Mail.ru
ОЖД сообщила о задержке четырех поездов "Сапсан" - РИА Новости, 04.02.2026
11:32 04.02.2026 (обновлено: 17:28 04.02.2026)
ОЖД сообщила о задержке четырех поездов "Сапсан"
ОЖД сообщила о задержке четырех поездов "Сапсан"
Четыре поезда "Сапсан" сообщением Москва–Санкт-Петербург задерживаются в пути следования по техническим причинам, задержки составляют от 18 до 35 минут,... РИА Новости, 04.02.2026
происшествия, октябрьская железная дорога, москва, санкт-петербург
Происшествия, Октябрьская железная дорога, Москва, Санкт-Петербург
ОЖД сообщила о задержке четырех поездов "Сапсан"

Четыре поезда "Сапсан" Москва — Петербург задерживаются по техпричинам

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПассажиры ожидают посадки в поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. 4 февраля 2026
Пассажиры ожидают посадки в поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Пассажиры ожидают посадки в поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. 4 февраля 2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Четыре поезда "Сапсан" сообщением Москва–Санкт-Петербург задерживаются в пути следования по техническим причинам, задержки составляют от 18 до 35 минут, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).
"В настоящее время по техническим причинам в пути следования задерживаются поезда "Сапсан" №760, №762, №758, №756 сообщением Москва–Санкт-Петербург от 18 до 35 минут", - говорится в сообщении.
Октябрьская железная дорога сообщила, что принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.
Последствия схода 21 вагона грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Кировской области задерживаются поезда из-за схода грузовых вагонов
ПроисшествияОктябрьская железная дорогаМоскваСанкт-Петербург
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
