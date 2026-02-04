Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии восстановили движение поездов после ДТП
08:26 04.02.2026 (обновлено: 08:44 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/poezda-2072090806.html
В Мордовии восстановили движение поездов после ДТП
В Мордовии восстановили движение поездов после ДТП - РИА Новости, 04.02.2026
В Мордовии восстановили движение поездов после ДТП
Движение поездов на станции Потьма в Мордовии восстановлено после ДТП с бензовозом, грузовик убран с путей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T08:26:00+03:00
2026-02-04T08:44:00+03:00
происшествия
куйбышевская железная дорога
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912432690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8eae91405f45112d2d0350ba7798f5a5.jpg
https://ria.ru/20260128/chp-2070798647.html
происшествия, куйбышевская железная дорога, республика мордовия
Происшествия, Куйбышевская железная дорога, Республика Мордовия
В Мордовии восстановили движение поездов после ДТП

На станции Потьма в Мордовии восстановили движение поездов после ДТП

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Движение поездов на станции Потьма в Мордовии восстановлено после ДТП с бензовозом, грузовик убран с путей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской железной дороги - филиале ОАО "РЖД".
«
"Габарит пути восстановлен. Автомобиль убран. Поезд №21 Ульяновск - Москва готовится к отправлению. Остальные поезда были отправлены ранее", - рассказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги, сейчас поезд Ульяновск - Москва ожидает помощи вспомогательного локомотива. Время задержки составляет 5,5 часа. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры будут обеспечены питанием.
Ранее сообщалось, что в среду в 2.40 мск на станции Потьма в Мордовии водитель грузового автомобиля (порожний бензовоз) выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №21 Ульяновск – Москва. В результате столкновения пострадал водитель грузовика, автомобиль был зажат под локомотивом, повреждена кабина машиниста. Произошла задержка пяти пассажирских поездов.
ПроисшествияКуйбышевская железная дорогаРеспублика Мордовия
 
 
