https://ria.ru/20260204/poezda-2072090806.html
В Мордовии восстановили движение поездов после ДТП
В Мордовии восстановили движение поездов после ДТП - РИА Новости, 04.02.2026
В Мордовии восстановили движение поездов после ДТП
Движение поездов на станции Потьма в Мордовии восстановлено после ДТП с бензовозом, грузовик убран с путей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T08:26:00+03:00
2026-02-04T08:26:00+03:00
2026-02-04T08:44:00+03:00
происшествия
куйбышевская железная дорога
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912432690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8eae91405f45112d2d0350ba7798f5a5.jpg
https://ria.ru/20260128/chp-2070798647.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912432690_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_9b868c47769fdcf159dabbe17362677f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, куйбышевская железная дорога, республика мордовия
Происшествия, Куйбышевская железная дорога, Республика Мордовия
В Мордовии восстановили движение поездов после ДТП
На станции Потьма в Мордовии восстановили движение поездов после ДТП