Экс-посол Мандельсон, фигурирующий в деле Эпштейна, сохранит титул пэра
09:08 04.02.2026
Экс-посол Мандельсон, фигурирующий в деле Эпштейна, сохранит титул пэра
Ушедший из Палаты лордов бывший британский посол в Вашингтоне Питер Мандельсон, попавший в опалу из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном
Экс-посол Мандельсон, фигурирующий в деле Эпштейна, сохранит титул пэра

ЛОНДОН, 4 фев - РИА Новости. Ушедший из Палаты лордов бывший британский посол в Вашингтоне Питер Мандельсон, попавший в опалу из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сохранит титул пэра (лорда), выяснило РИА Новости, изучив соответствующие законы.
Во вторник спикер Палаты лордов Майкл Форсайт заявил, что Мандельсон добровольно уходит из палаты, решение вступает в силу в среду. В понедельник Мандельсон заявил, что выходит из Лейбористской партии. Он был уволен со своего поста посла в США из-за связей с Эпштейном еще в сентябре прошлого года.
На данный момент исключение из Палаты лордов регулируется через закон о реформе Палаты лордов от 2014 года, который позволяет добровольный уход из палаты, чем и воспользовался Мандельсон.
При этом сам титул лорда остается, несмотря на уход из палаты. Как отмечается в своде законов о лишении пэрства на сайте Палаты лордов, звание пэра (лорда) может быть отменено только на основании акта парламента. Это правило было подтверждено правительством в ноябре 2025 года, когда решался вопрос о лишении титулов брата короля Великобритании Карла III Эндрю из-за Эпштейна.
Кроме того, в "Законах Англии" Уильяма Холсбери (Halsbury's Laws of England) - единственном всеобъемлющем изложении законодательства Англии и Уэльса – говорится, что даже корона не имеет права лишить пэра его титула.
Таким образом, лишить Мандельсона титула пэра можно только специальный акт парламента. Последний раз подобное происходило в 1917 году по отношению к группе лордов, помогавших вражеской стороне во время войны.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений в сфере секс-торговли ныне покойного финансиста. В файлах упоминался и Мандельсон - согласно документам, он получил от Эпштейна 75 тысяч долларов в 2003-2004 годах.
Ранее издание Sun писало, что Мандельсон в 2008 году заверял Эпштейна в "любви друзей" на фоне дела против Эпштейна о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его "бороться за досрочное освобождение". Мандельсон в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему "философски".
